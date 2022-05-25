Москва, 25 мая 2022, 23:46 — REGNUM Российский рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов) в своей новой песне негативно отозвался о решении хип-хоп-исполнителя Хаски (Дмитрий Кузнецов) отправиться на Донбасс поддерживать местных музыкантов. Об этом утверждает портал The Flow, ссылаясь на слова трека «Завтра».
Слава КПСС представил сингл «Завтра» 25 мая, вдохновившись стихами Дмитрия Данилова. В заключительной части песни рэпер читает «Теперь-то нам стало понятно / В чьи лица хотела собака / Стрелять тогда автоматом», отвечая на строчки Хаски из его хита «Пуля-дура».
Напомним, что в апреле Хаски отправился в Донецк, где устроил премьеру своего фильма о местных музыкантах.
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