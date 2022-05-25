Москва, , 23:46 — REGNUM Российский рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов) в своей новой песне негативно отозвался о решении хип-хоп-исполнителя Хаски (Дмитрий Кузнецов) отправиться на Донбасс поддерживать местных музыкантов. Об этом утверждает портал The Flow, ссылаясь на слова трека «Завтра».

Репер Хаски Цитата из клипа «Пуля-дура»

Слава КПСС представил сингл «Завтра» 25 мая, вдохновившись стихами Дмитрия Данилова. В заключительной части песни рэпер читает «Теперь-то нам стало понятно / В чьи лица хотела собака / Стрелять тогда автоматом», отвечая на строчки Хаски из его хита «Пуля-дура».

Напомним, что в апреле Хаски отправился в Донецк, где устроил премьеру своего фильма о местных музыкантах.

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