Москва, 25 мая, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Российский рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов) в своей новой песне негативно отозвался о решении хип-хоп-исполнителя Хаски (Дмитрий Кузнецов) отправиться на Донбасс поддерживать местных музыкантов. Об этом утверждает портал The Flow, ссылаясь на слова трека «Завтра».

Цитата из клипа «Пуля-дура» Репер Хаски

Слава КПСС представил сингл «Завтра» 25 мая, вдохновившись стихами Дмитрия Данилова. В заключительной части песни рэпер читает «Теперь-то нам стало понятно / В чьи лица хотела собака / Стрелять тогда автоматом», отвечая на строчки Хаски из его хита «Пуля-дура».

Напомним, что в апреле Хаски отправился в Донецк, где устроил премьеру своего фильма о местных музыкантах.