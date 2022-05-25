Вашингтон, 25 мая, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing расстыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщает 25 мая пресс-служба аэрокосмического агентства NASA.

Mediaarchive.ksc.nasa.gov Корабль CST-100 Starliner

Расстыковка была произведена в рамках второго тестового полета корабля, который оставался в составе МКС в течение пяти суток.

По плану полёта, космический корабль Starliner должен приземлиться 26 мая в 01:49 мск.

Корабль доставил на МКС более 360 кг груза.