Москва, , 23:39 — REGNUM Цены производителей промышленных товаров в России в апреле 2022 года выросли в среднем на 6,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а рост в годовом выражении ускорился до 31,5% с 26,7% в марте. Такие данные приводит 25 мая Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Производство Иван Шилов © ИА REGNUM

За январь–апрель 2022 года, согласно оценке ведомства, цены промпроизводителей выросли на 17,1%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 26,4%.

В апреле в добыче полезных ископаемых по сравнению с мартом выросли цены для внутреннего рынка на уголь (за исключением антрацита, коксующегося и бурого угля) — на 42,4%, никелевые концентраты — на 41,7%, природные алмазы — на 32,1%, коксующийся уголь — на 27,3%, вольфрамовые концентраты — на 27%, руды и концентраты прочих цветных металлов, не включённые в другие группировки — на 25,3%, апатитовый концентрат — на 24,2%, природный горючий газ — на 23,8%, огнеупорные глины — на 20,9%, цинковые концентраты — на 19,3%.

В обрабатывающих производствах отмечено существенное увеличение цен на кокс и отдельные виды нефтепродуктов: стабильный газовый конденсат — на 52,5%, нефтяной кокс — на 37,3%, карбюраторные масла — на 24,6%, прочие нефтяные газы, не включённые в другие группировки — на 16,7%, прочие нефтяные смазочные масла, не включённые в другие группировки – на 14,9%, индустриальные масла — на 14,4%, дизельные масла для авиационных поршневых двигателей – на 13,5%. При этом снизились цены на топочный мазут — на 21,9%, автомобильный бензин — на 11,3%.

В производстве пищевых продуктов выросли цены на пальмовое масло и его рафинированные фракции— на 62,6%, соевое масло и его нерафинированные фракции — на 50,4%, модифицированные крахмалы — на 47,1%, жареный кофе — на 38,8%, замороженный картофель — на 35,4%, жиры специального назначения — на 24,3%, муку, хлопья и гранулы из картофеля – на 24,1%, обработанные пряности — на 23%, растительно-сливочные и растительно-жировые топлёные смеси — на 20,8%, маргарин – на 18,6%, комплексные пищевые добавки – на 18,1%, консервы из мяса и субпродуктов птицы – на 17,6%, соевое масло и его рафинированные фракции – на 17,5%, вафли и вафельные облатки — на 17,2%, кормовую муку и гранулы из рыбы – на 16,4%, подсолнечное масло и его нерафинированные фракции — на 15,5%, фруктозу и сироп из фруктозы – на 15,5%, макароны – на 15,4%, кетчуп и прочие томатные соусы — на 14,5%, растительные корма — на 14,2%, консервы из печени трески – на 14,0%, мясосодержащие консервы — на 13,8%.