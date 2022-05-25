Лондон, 25 мая, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Шотландский электронный музыкант и продюсер Кэлвин Харрис выпустит совместную композицию с британской поп-певицев Дуа Липой. Согласно информации Music News от 25 мая, релиз должен состояться в пятницу, 27 мая.

Скриншот с YouTube Дуа Липа

В последний раз пара объединяла свои усилия для создания хит-сингла One Kiss в 2018 году. Теперь музыканты вернулись в социальные сети в рамках промо-компании будущего сингла под названием Potion, выложив в сеть фрагмент песни.

По данным источника, в записи песни также принял участие американский рэпер Young Thug.