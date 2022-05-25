Минск, , 23:33 — REGNUM Белорусская студия Sad Cat объявила о решении отложить релиз игры Replaced в жанре киберпанка. Об этом 25 мая сообщает портал Kotaku.

Киберпанк Цитата из к/ф «Бегущий по лезвию», реж. Ридли Скотт. США, Гонконг. 1982

Компания пояснила, что перенесла выход игры на 2023 год из-за продолжающейся специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины. Разработчики сообщили, что часть команды проекта проживает в Белоруссии, а другая часть — в соседних с Белоруссией регионах Украины. Студия отметила, что после того, как её сотрудники сменили место жительства, Sad Cat возобновила работу над Replaced.

Напомним, Replaced была анонсирована на выставке E3 2021 в рамках панели Xbox. Игра будет выполнена в формате 2.5D (псевдотрёхмерность), она предложит геймерам выступить в роли искусственного интеллекта, запертого внутри человеческого тела.

Читайте ранее в этом сюжете: Журнал PC Gamer составил список из 17 лучших игр в стиле киберпанка