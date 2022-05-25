Певица Lorde: «Кендрик Ламар — самый влиятельный музыкант современности»
Веллингтон, 25 мая, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Новозеландская поп-исполнительница Lorde высоко оценила новый альбом Кендрика Ламара Mr. Morale & The Big Steppers, особенно отметив его эмоциональную зрелость и попытку переработать сложные темы через творческое самовыражение. Об этом 25 мая передает портал NME.
Кадр из интервью для GQ
Кендрик Ламар
«Я обожаю Кендрика», — сказала певица. «Я не могу прийти в себя от того, что самый популярный и влиятельный артист в современной музыке признает ошибки, пытается пережить травму поколения и предрассудки».
«Мне нравится, как открывается альбом, темп и накал первых нескольких песен, а затем «Count Me Out», построение и струнные в «Auntie Diaries», — утвердила Lorde.