Веллингтон, 25 мая, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Новозеландская поп-исполнительница Lorde высоко оценила новый альбом Кендрика Ламара Mr. Morale & The Big Steppers, особенно отметив его эмоциональную зрелость и попытку переработать сложные темы через творческое самовыражение. Об этом 25 мая передает портал NME.

Кадр из интервью для GQ Кендрик Ламар

«Я обожаю Кендрика», — сказала певица. «Я не могу прийти в себя от того, что самый популярный и влиятельный артист в современной музыке признает ошибки, пытается пережить травму поколения и предрассудки».

«Мне нравится, как открывается альбом, темп и накал первых нескольких песен, а затем «Count Me Out», построение и струнные в «Auntie Diaries», — утвердила Lorde.