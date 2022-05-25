Нью-Йорк, США, 25 мая 2022, 23:22 — REGNUM Посмертный альбом Prodigy, позднего участника американской хип-хоп-группы Mobb Deep, выйдет этим летом вместе с возвращением его музыки на стриминговые сервисы. Об этом 25 мая информирует портал NME.
Выход альбома The Hegelian Dialectic (The Book Of Heroine) был анонсирован ранее ближайшим окружением покойного рэпера. Как информирует источник, Prodigy находился в процессе создания этой пластинки, когда его жизнь трагически оборвалась. Альбом станет второй частью его прошлой одноименной пластинки, вышедшей в 2017 году. Лид-сингл под названием You Will See будет представлен 10 июня.
Отметим, что родственники музыканта работают над сделкой с звукозаписывающей компанией Warner Music Group в целях вернуть сольную дискографию из пяти студийных альбомов на стриминговые сервисы.
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