Нью-Йорк, США, , 23:22 — REGNUM Посмертный альбом Prodigy, позднего участника американской хип-хоп-группы Mobb Deep, выйдет этим летом вместе с возвращением его музыки на стриминговые сервисы. Об этом 25 мая информирует портал NME.

Рэпер Prodigy Скриншот Instagram*

Выход альбома The Hegelian Dialectic (The Book Of Heroine) был анонсирован ранее ближайшим окружением покойного рэпера. Как информирует источник, Prodigy находился в процессе создания этой пластинки, когда его жизнь трагически оборвалась. Альбом станет второй частью его прошлой одноименной пластинки, вышедшей в 2017 году. Лид-сингл под названием You Will See будет представлен 10 июня.

Отметим, что родственники музыканта работают над сделкой с звукозаписывающей компанией Warner Music Group в целях вернуть сольную дискографию из пяти студийных альбомов на стриминговые сервисы.

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