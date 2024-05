Нью-Йорк, США, 25 мая, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Посмертный альбом Prodigy, позднего участника американской хип-хоп-группы Mobb Deep, выйдет этим летом вместе с возвращением его музыки на стриминговые сервисы. Об этом 25 мая информирует портал NME.

Скриншот Instagram* Рэпер Prodigy

Выход альбома The Hegelian Dialectic (The Book Of Heroine) был анонсирован ранее ближайшим окружением покойного рэпера. Как информирует источник, Prodigy находился в процессе создания этой пластинки, когда его жизнь трагически оборвалась. Альбом станет второй частью его прошлой одноименной пластинки, вышедшей в 2017 году. Лид-сингл под названием You Will See будет представлен 10 июня.

Отметим, что родственники музыканта работают над сделкой с звукозаписывающей компанией Warner Music Group в целях вернуть сольную дискографию из пяти студийных альбомов на стриминговые сервисы.