Давос, Швейцария, 25 мая, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич верит, что российская сторона предложит хорошую цену на газ его стране, однако он «не может настаивать на этом». Об этом Вучич заявил 25 мая в Давосе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

«Наша цена газа после 31 мая на рынке была бы свыше $1000, с транспортировкой и посредниками это $1300 за тысячу кубометров. Это огромная стоимость. Я верю, что мы получим честную цену, мы всегда от наших российских партнеров получали честную цену, всегда у нас было надежное снабжение. Для нас некоторую проблему составили объемы поставок, но я верю, что на этот раз вопрос объемов мы решим», — рассказал Вучич телеканалу РТС.

Вучич верит, что его телефонные переговоры с президентом Владимиром Путиным состоятся.

«Я верю, что мы обсудим и ситуацию на Украине, и наши двухсторонние отношения, и многие совместные проекты. У нас много тем, которые нам с президентом России надо обсудить, и я верю, что у нас будут корректные и хорошие переговоры», — отметил президент Сербии.

Напомним, что 31 мая заканчивается срок продления долгосрочного контракта на поставки русского газа в Сербию. Стороны уже начали обсуждение новых условий поставок.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время телефонные переговоры между президентами Путиным и Вучичем не планируются, но при этом добавил, что такой разговор может быть оперативно согласован.