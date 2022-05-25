Череповец, Вологодская область, , 23:18 — REGNUM В Вологодской области пройдет эксперимент по производству топлива из твердых коммунальных отходов. Эксперимент проведут на металлургическом комбинате «Северсталь» в Череповце: инженеры попробуют заменить природное топливо, которое применяется в технологических процессах, на альтернативное, сделанное из ТКО.

Альтернативное топливо (сс)

Такие исследования — часть развития комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в регионе. Соглашение о формировании системы подписали 25 мая компания «Северсталь», Российский экологический оператор (ППК «РЭО») и правительство Вологодской области. Подписание состоялось на II Всероссийском молодёжном экологическом форуме «Экосистема. Устойчивое развитие», который проходит в Вологодской области 24–28 мая.

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил, что в рамках соглашения Российский экологический оператор инвестирует три миллиарда рублей в инфраструктуру обработки и утилизации ТКО в Вологодской области. По словам Дениса Буцаева, реализация соглашения позволит уже к 2024 году достичь установленных для региона показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология». Показатели рассчитаны до 2030 года.

«Проект был задуман в конце прошлого года, и, подчеркну, мы не отказались от планов, несмотря на все сложности», — сказал Денис Буцаев.

Генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелёв говорит, что в основу соглашения заложена модель циркулярной экономики, то есть переработка накопленных на полигонах отходов в новые продукты, а также экономия ископаемого топлива.

«Это ориентация на рост экологичности производства, минимизацию воздействия на окружающую среду», — сказал Александр Шевелёв.

Первый этап форума «Экосистема. Устойчивое развитие» проходит в Вологодской области с 24 по 27 мая. Это ключевое экологическое мероприятие под эгидой Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). На форум собрались вовлечённые в экоповестку молодые люди из 85 субъектов РФ.

Форум проходит одновременно офлайн и онлайн, прямая трансляция доступна всем желающим в группе «ВКонтакте».

Организаторы форума «Экосистема. Устойчивое развитие» — Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и правительство Вологодской области. Второй этап форума «Экосистема. Устойчивое развитие» пройдёт в Камчатском крае в сентябре.

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