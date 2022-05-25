Мариуполь, ДНР, 25 мая, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС ДНР занимаются вывозом трупов украинских нацистов с территории завода «Азовсталь», сообщает 25 мая пресс-служба ведомства.

ИА REGNUM Мешки с трупами украинских боевиков

В цехах и подземных помещениях предприятия обнаружены сотни трупов украинских боевиков, некоторые лежат там не менее двух месяцев.

Тела находятся в разных стадиях разложения, некоторые упакованы в мешки и подписаны.

Сотрудники МЧС ДНР в рефрижераторах вывозят тела убитых украинских нацистов.

При этом украинская сторона отказывалась не только вывозить трупы с «Азовстали», но и признавать их потерями своих вооруженных формирований.

Ведомство отмечает, что из-за этого многие тела не получится опознать и отдать родственникам.

Напомним, на последней стадии освобождения Мариуполя с территории завода «Азовсталь» вышли и сдались около2,5 тыс. боевиков ВСУ и нацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).