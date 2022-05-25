Приштина, , 23:14 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 25 мая выразил соболезнование в связи со стрельбой в школе в Техасе, жертвой которой стали 19 учеников и двое преподавателей.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что потрясен жестокостью случившегося. 18-летний школьник убил 19 детей в возрасте от 7 до 10 лет.

Ранее свои соболезнования выразила президент Косово Вьоса Османи.

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