25 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили напоминание, прозвучавшее в Совбезе ООН, о том, что киевский режим убивал российских журналистов начиная с 2014 года.

Тимур Кондратьев, , 23:32 — REGNUM Решение пресс-секретаря постоянного представительства России при Организации Объединённых Наций (ООН) Фёдора Стржижовского напомнить собравшимся в ходе неформального заседания Совета Безопасности ООН о том, что несколько десятков российских журналистов погибли на Украине начиная с 2014 года, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 25 мая в социальной сети «ВКонтакте».

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«На Украине по вине украинского неонацистского режима погибли сотни детей. И что-то ни ООН, ни Красный Крест даже не почесались по этому поводу», — напомнила Ирина О.

Многие пользователи уверены, что украинские военные целенаправленно убивали российских журналистов, которые доносили до всего мира нелицеприятную сторону киевского режима, уничтожавшего тогда ещё собственный народ в Донбассе.

«Журналистов убирали с пути, потому что они узнавали правду и хотели рассказать её всему миру», — указывает Алла Е.

«На Украине множество людей погибло от рук нацистов, в том числе и мирных жителей. Только об этом, кроме России, никто не рассказывает. Это неудобная для Запада правда, поэтому-то наши журналисты там под прицелом», — поделилась своим мнением Татьяна Г.

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Некоторые комментаторы отмечают, что журналисты, добывавшие правду о событиях на Украине, всегда были под прицелом украинских националистов.

«Российские журналисты с самого майдана были под огнём бандеровцев. Только либералы могли себе позволить приехать в Киев, поснимать сюжеты на фоне портрета Бандеры. Остальным же вход был закрыт, а те, кто осмеливался поехать в Донбасс, тех выискивали снайперы и обстреливали из миномётов украинские военные», — написал Андрей Л.

Часть людей полагает, что попытки российской делегации добиться от членов ООН признания факта бесчеловечных действий киевского режима обречены на провал.

«ООН всё равно готова простить Украине нацизм. Прозападная повестка и дальше будет угнетать Россию, а также кормить тех, кто против нашей страны воюет», — уверена Лейла М.

«Да Западу глубоко на всё это плевать. Вряд ли есть смысл искать справедливости в ООН или любых других американских шарашках. Эти организации давно уже замарали себя содействием украинскому нацизму», — отметила Александра Р.

Ряд пользователей указывает на то, что Запад не только знает об убийстве российских журналистов, он сам приложил руку к этим преступлениям.

«Да блин, как будто бы они не знают! Всем всё прекрасно известно и было известно с самого начала. Только вот им плевать. Причём им плевать на своих же (вспомните сбитый нацистами «Боинг»), так что уж тут говорить про российских журналистов. Пора уже завязывать с тем, чтобы постоянно кому-то что-то там доказывать. Пора свои организации создавать, а не сидеть в проамериканских публичных домах», — считает Кирилл О.

Нашлись и те, кто отмечают, что России пора создавать альтернативную ООН площадку, где правду будут слышать с куда большим вниманием и уважением.

«Пора уже создавать свою отдельную ООН. Невозможно там чего-то добиться, когда большинство стран являются американскими подстилками и в любом случае всегда выступают против России», — убеждён Александр С.

Напомним, 25 мая пресс-секретарь постоянного представительства России при Организации Объединённых Наций Фёдор Стржижовский напомнил собравшимся в ходе неформального заседания Совета Безопасности ООН о том, что несколько десятков российских журналистов погибли на Украине начиная с 2014 года.