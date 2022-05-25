Вашингтон, , 23:10 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Apple TV Plus дал «зелёный свет» проекту игрового сериала «Гонщик Спиди» (Speed Racer), в основу которого ляжет аниме-шоу, выходившее на японских телеканалах в 60-х годах XX века. Об этом 25 мая сообщает журнал Variety.

Аниме Иван Шилов ©ИА REGNUM

Отметим, что проект пока официально не анонсирован. По имеющейся информации, в качестве его исполнительного продюсера выступит Джей Джей Абрамс, производством сериала займётся его студия Bad Robot. Сценарий к шоу напишут Рон Фицджеральд («Мир Дикого Запада», «Огни ночной пятницы») и Хирам Мартинес («Сквозь снег», «Достать коротышку»).

Для справки: в основу аниме-сериала «Гонщик Спиди» легла манга Тацуо Ёсиды, публиковавшаяся в журнале «Сёнэн» с июня 1966 года по май 1968-го. В 2008 году режиссёры Лана и Лилли Вачовски выпустили на экраны одноимённую киноадаптацию.

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