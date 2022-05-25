25 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 23:23 — REGNUM Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что он собирается баллотироваться на второй срок, однако на фоне многочисленных ляпов во время публичных выступлений и падающих рейтингов президента его собственная партия начала задумываться, нужен ли им такой кандидат в 2024 году.

Уильям Хогарт. Выборы

Издание New York Magazine со ссылкой на высказывания анонимных источников из Демократической партии сообщило, что часть партии скептически относится к шансам Байдена победить на выборах 2024 года за несколько недель до того, как ему исполнится 82 года. Некоторые также предполагают, что у других демократов есть больше шансов победить экс-президента Дональда Трампа, если он снова будет баллотироваться.

«Я даже не могу представить, как я буду жить, когда мне исполниться78,79,80, 81, 82 года. Просто просыпаться в этом возрасте — это уже труд», — заявил изданию 66-летний соратник Байдена.

Напомним, что недавно некоторые представители Демократической партии начали делать публичные заявления о том, что они потенциально готовы баллотироваться в президенты. Например, об этом заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я знаю, что это идет рука об руку, но зачем акцентировать внимание на возрасте, если определяющим фактором явно являются результаты его политики?» — задает риторический вопрос ContractTraveler.

«Надеюсь, Трамп будет баллотироваться в 2024 году. Мы навсегда благодарны президенту Дональду Трампу за то, что Хиллари Клинтон никогда не стала президентом. Благослови Господь Дональда Трампа и благослови Господь Америку», — пишет chrisrobin601.

«Почему они беспокоятся? Все знают, что он сейчас не главный», — указывает ajurso2.

«Большинство демократов, которых я знаю, не могут дождаться возвращения Трампа на пост президента, после угрызений совести из-за того, что они проголосовали за Джо Байдена… Они начали понимать, насколько лучше им было с президентом Трампом на посту…» — рассказывает CG28.

«Мне плевать на его возраст. Если бы Десантису было 85, я бы проголосовал за него», — говорит geraldo44 о губернаторе Флориды.

«Подавляющее большинство не хочет, чтобы Байден был президентом», — отмечает gregor7.

«Я даже не могу думать о том, чтобы Байден снова баллотировался, потому что я слишком беспокоюсь о времени, которое ему еще осталось отработать на посту. Я не уверен, что наша страна сможет его пережить», — предупреждает Wingo930.

«Он нанес достаточно вреда менее чем за два года. Если он получит еще один срок, Америка прекратит свое существование», — беспокоится had_enough125.

«Инфляция в 8,6%… у него нет шансов снова быть выдвинутым в президенты!» — восклицает lindaintx.

«Его возраст — это то, что на самом деле волнует людей? Как насчет его работы в качестве лидера этой страны? Или то, как упала наша экономика? И насколько расколота наша страна???? Насколько выросла преступность?» — перечисляет BlueIris22.

«Он не будет баллотироваться в 2024 году!!! Они должны беспокоиться о том, как он закончит этот срок! Джо, кажется, опускается на ступеньку ниже каждый раз, когда появляется на публике! Тот факт, что он не провел ни одной пресс-конференции за 100 дней, говорит вам всё, что нужно знать об этом человеке!» — восклицает dovelove1.

Напомним, что согласно представленным данным, деятельность Байдена на сегодняшний день поддерживают 39% американцев, тогда как 55% граждан недовольны президентом.

При этом 18% респондентов считают, что Байден смог помочь экономике страны укрепиться, а 51% из них уверены, что он скорее навредил экономике, чем восстановил ее. Еще 30% заявили, что глава Белого дома никак не повлиял на состояние экономики.

Отметим, что работу Байдена по урегулированию украинского кризиса поддержали только 45% респондентов.

Уточняется, что опрос Associated Press проводился среди 1172 взрослых респондентов в период с 12 по 16 мая.

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