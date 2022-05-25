Давос, Швейцария, , 23:19 — REGNUM Пока нет возможности для того, чтобы Сербия ввела санкции против России. Об этом заявил журналистам президент Сербии Александр Вучич 25 мая в Давосе.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Мировой кризис и провал санкционного давления на Россию — трансляция»

«Что будет потом, я не знаю. Я не из тех, кто клянётся, а потом не выполняет свои обещания, я предпочитаю не давать никаких клятв. Всегда такой подход лучше, и я всегда больше верил в такой подход, чем в подход тех, кто обещает все на свете, а уже на третий день я знаю, что они сделают по-другому», — рассказал Вучич телеканалу РТС.

Президент Сербии добавил, что на международном экономическом форуме в Давосе лидеры других стран высказали ему свои ожидания по поводу присоединения Сербии к антироссийским санкциям, но это «не так просто, как кажется».

«Они говорят, что они ожидают, но что они потребуют, это (другое дело — ИА REGNUM)… Как они придут и скажут — давай, вводи санкции или просто выходи вон? Как они этого потребуют? Не делается это так. Это могло так быть, пока Сербия не была государством», — заявил Вучич.

Напомним, что лидеры стран ЕС требуют от Сербии согласовать свою внешнюю политику с политикой Евросоюза и ввести санкции против России.