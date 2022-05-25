Давос, Швейцария, , 23:08 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 25 мая встретился с черногорским премьер-министром Дританом Абазовичем на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Черногория Ggia

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе встречи Абазович подтвердил курс своего правительства на сотрудничество с Сербией и региональное примирение и сплочение. Более того, политик заявил, что считает отношения с Сербией приоритетными.

Вучич призвал черногорского лидера присоединить свою страну к инициативе Open Balkan, в которой сейчас участвуют Сербия, Албания и Северная Македония.

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