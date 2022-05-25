Ясиноватая, ДНР, , 23:02 — REGNUM Ракетному обстрелу подвергли украинские вооружённые формирования Ясиноватский район ДНР вечером 25 мая, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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В 22:30 мск ВСУ со стороны города Авдеевка из БМ 21 «Град» выпустили пять ракет по городу Ясиноватая и пять — по посёлку Минеральное.

Кроме того, район подвергся артиллерийскому и миномётному обстрелу. Так, в 16:10 мск со стороны Авдеевки по посёлку Верхнеторецкое ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 122 мм.

В 18:00 мск и в 19:30 мск четыре и три мины калибра 120 мм были выпущены по Ясиноватой.

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