Минск, 25 мая, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко с точки зрения международного права обязан без всяких предварительных условий, без снятия западных санкций обеспечить транзит украинского зерна через белорусскую территорию. Такое мнение 25 мая высказал белорусский оппозиционер, глава Народного антикризисного управления Павел Латушко в своём YouTube-канале.

Gov.by Павел Латушко

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Он ссылается на то, что в ходе спецоперации России Украина лишилась возможности пользоваться своими морскими портами, а значит другие страны, в том числе Белоруссия, обязаны по международному праву обеспечить ей транзит без каких-либо условий.

Опасаясь, что США отменит часть санкций в отношении Белоруссии в обмен на транзит зерна из Украины, Латушко напомнил, что в белорусских тюрьмах находятся 1 200 «политзаключённых». На этом основании, по мнению оппозиционера, «нельзя соглашаться на ультиматумы со стороны режима».

Как сообщало ИА REGNUM, по информации The Wall Street Journal, США могут отменить санкции в отношении белорусских калийных компаний в обмен на транзит украинского зерна по железной дороге через территорию Белоруссии в порт Клайпеда.