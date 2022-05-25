Пекин, 25 мая, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Китайская студия miHoYo выложила в Сеть трейлер её новой научно-фантастической игры с открытым миром Honkai: Star Rail на космическую тематику. Ролик был опубликован 25 мая на портале GamesRadar.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Как и Genshin Impact, Honkai: Star Rail будет выполнена в аниме-стилистике. Ролик представляет собой вступительную кат-сцену (видео, выполненное на движке игры) под названием «Пьеса в одном действии», зрители могут видеть, как на некий большой космический корабль совершает нападение отряд роботов (или существ, одетых в экзокостюмы).

Напомним, 25 мая 2022 года стартовало второе закрытое бета-тестирование Honkai: Star Rail на ПК и устройствах под управлением Android и iOS. Пока miHoYo не назвала точную дату релиза игры. Отметим, что ранее компания анонсировала ещё один проект — игру Zenless Zone Zero в жанрах городского фэнтези и постапокалипсиса.