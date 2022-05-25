Женева, Швейцария, , 22:52 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 529 758 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 1263 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 25 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже524 339 768 носителей вируса, подтверждено 6 281 260 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 357 682 выявленных инфицированных и 1030 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.