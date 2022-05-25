Скопье, 25 мая, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Фонд здравоохранения Северной Македонии 25 мая опубликовал статистику, продемонстрировавшую рост потребления антидепрессантов в стране.

Sql.ru Депрессия. Коллаж

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в тройку самых популярных лекарственных препаратов входят антидепрессанты, лекарства для органов ЖКТ и препараты для поддержки сердечно-сосудистой системы.

За год в Северной Македонии было выдано 2 миллиона 400 тысяч рецептов на препараты, влияющие на ментальное здоровье, это число на 30% выше населения страны.

По мнению медиков, пациенты нередко применяют антидепрессанты в режиме, отличном от прописанного в схеме лечения.