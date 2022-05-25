Бишкек, , 22:50 — REGNUM Нефтетрейдеры Киргизии начали покупать горюче-смазочные материалы у России за рубли. Об этом заявил директор госагентства антимонопольного регулирования Кенешбай Тайлаков на заседании республиканского парламента сегодня, 25 мая.

Канистры с бензином Autoflit.ru

По его словам, сейчас за поставки 70% объёма поставляемого в Киргизию бензина и дизтоплива расплачиваются рублями, а оставшиеся 30% пока ещё оплачивают в долларах США.

В ответ на это некоторые депутаты выразили недовольство, сославшись на то что торговые отношения в рамках Евразийского экономического союза теперь будут зависеть от курса российской валюты.

ИА REGNUM напоминает, что ранее киргизские и российские власти договорились об увеличении беспошлинных поставок ГСМ из России в Киргизию до 650 тысяч тонн

бензина, 550 тысяч тонн дизтоплива, 100 тысяч тонн авиатоплива, 60 тысяч тонн битума и 50 тысяч тонн сырой нефти.

Читайте также: Автомобильное топливо в Киргизии подорожало за год в среднем на 66%