Мариуполь, ДНР, , 22:49 — REGNUM Следственный комитет России (СК РФ) документирует данные о массовом захоронении, обнаруженном в Мариуполе, сообщает 25 мая пресс-служба СК РФ.

Свечи в память о жертвах

На данный момент установлено, что захоронение сделано украинскими боевиками.

«Следственный комитет России задокументирует в рамках уголовных дел данные об обнаружении в городе Мариуполе массового захоронения, сделанного украинскими военнослужащими», — указано в сообщении ведомства.

По информации местных жителей, в обнаруженной могиле находятся тела сотен людей.

Начато следствие для установления личностей погибших, причин их смерти, а также всех причастных к их гибели.

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