Мариуполь, ДНР, 25 мая 2022, 22:49 — REGNUM Следственный комитет России (СК РФ) документирует данные о массовом захоронении, обнаруженном в Мариуполе, сообщает 25 мая пресс-служба СК РФ.
На данный момент установлено, что захоронение сделано украинскими боевиками.
«Следственный комитет России задокументирует в рамках уголовных дел данные об обнаружении в городе Мариуполе массового захоронения, сделанного украинскими военнослужащими», — указано в сообщении ведомства.
По информации местных жителей, в обнаруженной могиле находятся тела сотен людей.
Начато следствие для установления личностей погибших, причин их смерти, а также всех причастных к их гибели.
Читайте ранее в этом сюжете: Кулеба в «стратегическом терпении» мечтает о немецких танках Leopard