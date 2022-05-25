Минск, , 22:44 — REGNUM Та внешнеэкономическая стратегия, которая была актуальна в Белоруссии в последние годы — уход от зависимости от Российской Федерации, себя не оправдала ни в экономическом, ни в геополитическом смысле. Россия станет безусловно главным экономическим партнёром Минска. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 25 мая высказал директор белорусского Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков.

Флаги Белоруссии и России Roman Poulvas

«Важный вопрос — сумеет ли управленческий корпус белорусских компаний воспользоваться текущей ситуацией и в полной мере заявить о себе на российском рынке», — считает эксперт.

Беляков отметил, что союзные отношения России и Белоруссии как суверенных государств определяются взаимным политико-экономическим интересом и общей историей. В текущих условиях внешнего давления укрепление союзных отношений является гарантией стабильного развития двух государств.

Как сообщало ИА REGNUM, после введения западных санкций в отношении России и Белоруссии остро встал вопрос кооперации и импортозамещения в рамках Союзного государства.