Вашингтон, 25 мая, 2022, 22:42 — ИА Регнум. До 30 сентября 2022 года граждане США могут платить налоги, сборы и импортные пошлины в России, сообщили 25 мая в американском минфине.

Prokuror-kaluga.ru Контроль за уплатой налогов

В обновлённой генеральной лицензии, текст которой опубликовало ведомство, указан этот новый срок. Таким образом минфин США продлил срок действия соответствующего разрешения, ведь в предыдущей версии время на оплату налогов в России давалось только до 24 июня.

Кроме того, до 30 сентября американцам разрешено приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты, если такие операции совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в России указанных физических или юридических лиц.

Напомним, в конце февраля американский минфин запретил своим гражданам и юрлицам любые транзакции с Банком России, Минфином РФ и Фондом национального благосостояния.

Кроме того, Банк России был добавлен в генеральную лицензию, которая до 24 июня позволяла завершить операции по финансированию энергетики с попавшими под санкции российскими организациями.