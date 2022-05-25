Вашингтон, , 22:34 — REGNUM Студия 343 Industries выпустила обновление Halo Infinite, которое внесло изменения как в одиночную версию игры, так и в её онлайн-компонент для ПК и консолей Xbox One, Xbox Series X/S. Об этом 26 мая сообщает портал Comicbook.

Телесериал Halo Скриншот с YouTube

Изменения касаются в основном «распрыжки» (действия, которые позволяют игроку забраться на труднодоступные места) на некоторых картах, которую разработчики недавно решили вернуть в игру, и полуавтоматического оружия. Кроме того, 343 Industries исправила ошибку работы танковой пушки. К сожалению, обновление не добавило в Halo Infinite никакого нового контента или функций.

Напомним, примечания к патчу студия опубликовала 16 мая 2022 года. В публикации разработчики признали, что совершили ошибку, когда решили убрать «распрыжку» с карт Live Fire, Bazaar и Streets.

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