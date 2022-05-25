Киев, 25 мая, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Украина «мечтает» о немецких танках Leopard, ждёт их со «стратегическим терпением», но «и близко не подошла» к их получению, заявил 25 мая украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Давосе.

Eyeni.info Германский основной боевой танк Leopard-2A7

По его словам, конца этой истории можно дождаться с помощью попкорна.

«Конечно, наша мечта — немецкие танки Leopard, но мы даже близко не подошли к этому. Все остальное в процессе… как и сага с «Гепардами», но вам может понадобиться попкорн, чтобы дождаться конца этой истории», — пожаловался Кулеба.

Ранее посол Украины в Германии Мельник неоднократно устраивал скандалы из-за поставок немецких вооружений украинским вооруженным формированиям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Польши обвинили Германию в том, что она не поставила им современных танков Leopard взамен советских боевых машин, переданных поляками Украине.