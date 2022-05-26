Москва, , 09:27 — REGNUM Российский певец Григорий Лепс (Григорий Лепсверидзе) собирается воссоединиться с бывшей супругой Анной Шаплыковой. Об этом 25 мая пишет издание «‎Комсомольская правда»‎.

Григорий Лепс Andrew Ustinovich

Как сообщает источник, ради воссоединения с семьёй музыкант расстался с телеведущей Юлией Барановской, с которой некоторое время состоял в любовных отношениях. Намерения Лепса также подтвердил и промоутер Евгений Морозов: «‎Гриша хоть и страстный в музыке человек, но, по сути, он однолюб. Ну да, причесал провинциальную девочку Барановскую, красиво нарядил, помог в шоу-бизнесе, но о чем ему с ней говорить? Она птица не его полета. Он ведь умный человек, музыкант уровня Высоцкого. Гриша любит свою жену и хочет вернуться в семью. Анна родила ему троих детей, была верна ему все эти годы»‎.

Напомним, что в декабре 2021 года Григорий Лепс развёлся с женой Анной Шаплыковой. Супруги состояли в браке 20 лет.

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