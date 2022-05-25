Тирана, 25 мая 2022, 22:26 — REGNUM Британское новостное агентство BBC 25 мая сообщило о том, что полиция Албании задержала 48 итальянских и 12 нидерландских футбольных болельщиков, устроивших потасовку на стадионе Air Albania, где проходил матч сборной Рима и нидерландской Feyenoord.

AirAlbania, стадион, Тирана
AirAlbania, стадион, Тирана
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Ранения получили 19 албанских полицейских, пытавшихся утихомирить фанатов.

Сообщается, что болельщики использовали друг против друга бейсбольные биты, камни, стеклянные бутылки. Жители Тираны сравнили приезжих с варварами. 80 итальянских хулиганов в утренние часы насильственно депортировали.

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