Тирана, 25 мая, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Британское новостное агентство BBC 25 мая сообщило о том, что полиция Албании задержала 48 итальянских и 12 нидерландских футбольных болельщиков, устроивших потасовку на стадионе Air Albania, где проходил матч между итальянской «Ромой» и нидерландским «Фейеноордом».

OdettMelody AirAlbania, стадион, Тирана

Ранения получили 19 албанских полицейских, пытавшихся утихомирить фанатов.

Сообщается, что болельщики использовали друг против друга бейсбольные биты, камни, стеклянные бутылки. Жители Тираны сравнили приезжих с варварами. 80 итальянских хулиганов в утренние часы насильственно депортировали.