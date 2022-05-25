Бишкек, 25 мая, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Парламент Киргизии сегодня, 25 мая, одобрил в третьем (финальном) чтении пакет законопроектов о деятельности госкомитета нацбезопасности республики, среди которых разрешение на организацию тайной прослушки граждан без санкции суда.

Цитата из к/ф «Жизнь других». реж Флориан Хенкель фон Доннерсмарк. 2006. Германия Прослушка

В результате киргизские спецслужбы получат право на такие действия в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, либо когда имеются данные об угрозе государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Киргизии.

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При этом также допускается проникновением без судебного акта в жилище и на иные частные объекты для проведения контрразведывательных мероприятий.

«Законность и обоснованность таких мероприятий впоследствии подлежат рассмотрению судом», — говорится в проекте закона «О контрразведывательной деятельности».

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