Москва, 25 мая, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Поставлять сжиженный природный газ с «Ямал СПГ» компании Gazprom Marketing & Trading Singapore разрешено в течение 90 дней. Такое распоряжение подписал 25 мая российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Government.ru Михаил Мишустин

В документе сказано, что разрешены с 25 мая действия, запрет которых установлен пунктом 2 указа президента РФ от 3 мая 2022 года и постановлением правительства от 11 мая 2022 года.

Эти действия, как отмечается, связаны с поставкой ОАО «Ямал СПГ» Yamal Trade Pte. Ltd. сжиженного природного газа в пользу Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd.

Речь идёт об указе «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» и постановлении «О мерах по реализации указа президента РФ от 3 мая 2022 г.».

«Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 90 календарных дней», — говорится в документе.

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Напомним, сингапурская компания Gazprom Marketing & Trading Singapore попала под ответные российские санкции, введённые в мае 2022 г.