Бишкек, , 22:11 — REGNUM Парламент Киргизии одобрил в третьем (финальном) чтении инициативу правительства, потребовавшего перечислить в бюджет страны 90% прибыли Национального банка за 2021 год. Об этом стало известно по итогам заседания законодательного собрания сегодня, 25 мая.

Национальный банк Киргизии Nbkr.kg

В кабинете министров свои требования объясняют необходимостью увеличить доходы государственной казны.

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Отметим, что до настоящего момента финансовый регулятор отдавал в республиканский бюджет 70% своей прибыли.

По словам заместителя председателя НБКР Нурбека Жениша, прибыль банка за минувший год составила около 9,2 млрд сомов (более 6,5 млрд рублей), и в бюджет переведут 8,1 млрд сомов (около 5,8 млрд рублей). То есть на 1,8 млрд сомов (около 1,3 млрд рублей) больше ранее запланированного.

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