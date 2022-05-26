Москва, , 09:25 — REGNUM Российский хоккеист Иван Телегин, являющийся экс-супругом певицы Пелагеи (Пелагея Ханова), выступил в поддержку американского актёра Джонни Деппа. Соответствующая история появилась на его странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 25 мая.

Джонни Депп celebrityabc

«‎Прекрасно понимаю Джонни Деппа. Я сам долгое время состоял в токсичных, абьюзных отношениях»‎, — написал спортсмен. К слову, сам Телегин на текущий момент также находится в судебных разбирательствах с бывшей женой.

Напомним, что в настоящее время проходит судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Херд. Популярный актёр требует от бывшей супруги компенсацию в размере $50 млн, а Херд, в свою очередь, желает получить $100 млн.

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