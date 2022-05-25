Скопье, , 22:16 — REGNUM Македонская комиссия по инфекционным заболеваниям 25 мая сообщила о том, что в стране закончились тесты ПЦР на коронавирус, остались только тесты на антитела.

ПЦР-тестрирование на COVID-19 Pskov.ru

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, отсутствие ПЦР-тестов связали с высокой стоимостью и сложной схемой поставок.

В македонском минздраве призвали граждан пользоваться тестами на антитела, которые имеются в каждом больничном учреждении и проводятся бесплатно.

Также чиновники отметили, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась — еженедельные показатели регулярно снижаются.

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