Скопье, 25 мая, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Македонская комиссия по инфекционным заболеваниям 25 мая сообщила о том, что в стране закончились тесты ПЦР на коронавирус, остались только тесты на антитела.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, отсутствие ПЦР-тестов связали с высокой стоимостью и сложной схемой поставок.

В македонском минздраве призвали граждан пользоваться тестами на антитела, которые имеются в каждом больничном учреждении и проводятся бесплатно.

Также чиновники отметили, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась — еженедельные показатели регулярно снижаются.