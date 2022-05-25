Дзержинск, Нижегородская область, 25 мая, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Компания «Русатом Гринвэй» (дочернее предприятие госкорпорации «Росатом») намерена построить в Дзержинске экотехнопарк по переработке аккумуляторов для электротранспорта. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

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Строительство планируют завершить к 2025 году. Проект будет включать семь технологических линий для сортировки и переработки батарей различного типа общей производительностью до 50 тысяч тонн в год.

По словам коммерческого директора «Русатом Гринвэй» Андрея Есаева, для перехода на электротранспорт требуется создать комплексную систему, которая будет отвечать всем экологическим нормам и позволит создать замкнутый цикл производства аккумуляторов, чтобы не было накопления вреда окружающей среде.

Он отметил, что технология глубокой переработки позволит извлекать из аккумуляторных батарей 15 видов вторичных ресурсов, в том числе: алюминий, медь, магнитную фракцию, никель-кобальтовый сплав, никель-железный сплав и литий-содержащий концентрат.

Эти химические компоненты впоследствии будут повторно использовать при производстве аккумуляторов для электротранспорта.