Севилья, Испания, , 22:01 — REGNUM Руководство испанской «Севильи», как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, готово отпустить 23-летнего центрального защитника «Севильи» и сборной Франции Жюля Кунде, если поступит предложение в размере 80 миллионов евро.

Жюль Кунде Adrien33000

Ранее сообщалось, что руководство «Челси» выделит главному тренеру команды Томасу Тухелю 200 миллионов фунтов на летние трансферы.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Жюль Кунде принял участие в 32-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Кунде перешел в «Севилью» 3 июля 2019 года из французского клуба «Бордо» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость защитника сборной Франции, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.