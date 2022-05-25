Сочи, Краснодарский край, , 21:58 — REGNUM 25-летний колумбийский центральный нападающий российского футбольного клуба «Сочи» Матео Кассьерра может продолжить карьеру в чемпионате Сербии. Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», на футболиста претендует «Црвена Звезда».

Флаг и герб России и Сербии на матче «Црвены Звезды» с «Краснодаром» в Белграде Цитата из видео KOREOGRAFIJA NAVIJACA CRVENE ZVEZDA PROTIV KRASNODARA

Ранее генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб больше не интересуется нападающим Артемом Дзюбой, который после завершения сезона покинет санкт-петербургский «Зенит» на правах свободного агента.

В завершившемся сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Матео Кассьерра принял участие в 22-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также колумбийский нападающий получил три желтые карточки.