Сочи, Краснодарский край, 25 мая, 2022, 21:58 — ИА Регнум. 25-летний колумбийский центральный нападающий российского футбольного клуба «Сочи» Матео Кассьерра может продолжить карьеру в чемпионате Сербии. Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», на футболиста претендует «Црвена Звезда».

Цитата из видео KOREOGRAFIJA NAVIJACA CRVENE ZVEZDA PROTIV KRASNODARA Флаг и герб России и Сербии на матче «Црвены Звезды» с «Краснодаром» в Белграде

Ранее генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб больше не интересуется нападающим Артемом Дзюбой, который после завершения сезона покинет санкт-петербургский «Зенит» на правах свободного агента.

В завершившемся сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Матео Кассьерра принял участие в 22-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также колумбийский нападающий получил три желтые карточки.