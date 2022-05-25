Скопье, 25 мая, 2022, 22:14 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 665 образцов выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Также в стране зарегистрировали 12 случаев выздоровления. Об этом 25 мая сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Andrew Milligan sumo Скопье, ресторан на воде Северная Македония

По последним данным, за сутки в стране не зарегистрировали ни одну смерть от COVID-19.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 311 484 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9300, 301 651 пациент выздоровел.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 533. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в стране отменили все коронавирусные ограничения.