Канберра, , 21:59 — REGNUM Австралийский актёр Хью Джекман рассказал о том, что ему нравится играть аферистов. Об этом 25 мая пишет портал Spletnik.ru.

Хью Джекман Gage Skidmore

«Мне интересно открывать разные грани характера людей, выбравших жить не так, как мы… Это не эскапизм, просто мне нравится на сцене или на экране делать то, что я не позволил бы себе или не захотел бы делать в реальной жизни. Я рад, что не каждый из нас Гарольд Хилл, но это весело — два с половиной часа вести себя настолько нагло, насколько это возможно»‎, — рассказал актёр. Также Джекман добавил, что популярность мошенников в кино объясняется тем, что зрителям нравятся герои, «которые идут против всех и нарушают правила»‎.

Напомним, что за свою карьеру Хью Джекман снялся в более чем 60 различных картинах. Наибольшую популярность получила его роль в фильмах о Росомахе.

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