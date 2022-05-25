Бернли, Великобритания, , 21:52 — REGNUM 36-летний бельгийский экс-защитник и капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет пост главного тренера «Андерлехта» и займет аналогичную должность в «Бернли». Об этом 25 мая официально заявили на сайте бельгийского клуба.

Венсан Компани Www.mancity.com

Также сообщается, что бельгийский специалист Феличе Маццу сменит Компани на посту главного тренера «Андерлехта».

Футбольный клуб «Бернли», одержав семь побед, потерпев семнадцать поражений и набрав лишь 35 очков, занял по итогам прошедшего сезона Английской Премьер-лиги 2021/22 восемнадцатое место. В следующем сезоне команда из графства Ланкашир выступит в Чемпионшипе.