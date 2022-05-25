Лондон, 25 мая, 2022, 21:49 — ИА Регнум. 22-летний нападающий лондонского «Арсенала» и молодежной сборной Англии по футболу Эдуард Нкетиа останется в клубе на следующий сезон. Об этом 25 мая сообщил итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

ФК «Арсенал»

Ранее сообщалось, что на 22-летнего Нкетиа претендует лондонский «Вест Хэм Юнайтед», который лидирует в борьбе с другими клубами за футболиста.

Эдуард Нкетиа, будучи воспитанником «Челси», перешел в «Арсенал» 1 июля 2015 года на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро. Соглашение Нкетиа с «канонирами» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Эдуард Нкетиа набрал 6 (5+1) очков по системе гол+пас в 21-м матче чемпионата. Суммарно на поле футболиста провел 825 минут.