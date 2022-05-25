Мюнхен, Германия, 25 мая 2022, 21:43 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, мюнхенская «Бавария» завершила сделку по трансферу 20-летнего центрального полузащитника и воспитанника амстердамского «Аякса» и сборной Нидерландов Райан Гравенберха.
По информации источника, «Аякс» получит от «Баварии» 25 миллионов евро за трансфер. Также амстердамскому клубу будет полагаться процент от будущей продажи футболиста. Соглашение Гравенберха с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2027 года.
В прошедшем сезоне нидерландской Эредивизи 2021/22 Райан Гравенберх принял участие в тридцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами, пятью результативными передачами и получил четыре желтые карточки.