Мюнхен, Германия, 25 мая, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, мюнхенская «Бавария» завершила сделку по трансферу 20-летнего центрального полузащитника и воспитанника амстердамского «Аякса» и сборной Нидерландов Райан Гравенберха.

ФК Бавария Мюнхен

По информации источника, «Аякс» получит от «Баварии» 25 миллионов евро за трансфер. Также амстердамскому клубу будет полагаться процент от будущей продажи футболиста. Соглашение Гравенберха с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2027 года.

В прошедшем сезоне нидерландской Эредивизи 2021/22 Райан Гравенберх принял участие в тридцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами, пятью результативными передачами и получил четыре желтые карточки.