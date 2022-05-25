Ливерпуль, Великобритания, 25 мая, 2022, 21:39 — ИА Регнум. 25 мая пресс-служба Английской Премьер-лиги сообщила, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером прошедшего сезона 2021/22.

Liverpoolfc.com Юрген Клопп

По итогам Английской Премьер-лиги 2021/22 «Ливерпуль» под руководством немецкого специалиста, одержав 28 побед, потерпев 2 поражения и набрав 92 очка, занял вторую позицию в турнирной таблице чемпионата. От первого места, которое занял «Манчестер Сити», «мерсисайдцы» отстали на одно очко.

В рамках Лиги Чемпионов УЕФА «Ливерпуль» дошел до финала, где 28 мая сыграет с мадридским «Реалом». Матч пройдет в Сен-Дени (Франция) на стадионе «Стад де Франс».