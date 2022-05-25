Приштина, , 21:39 — REGNUM Пограничная полиция Косово заблокировала при попытке ввоза из Албании два автомобиля BMW X6 — черного и белого цвета.

BMW

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi 25 мая, автомобили были украдены в Италии в 2010 году и при въезде в Косово носили албанские номера.

Выявление краденых автомобилей произошло 22 мая при поддержке европейского пограничного агентства FRONTEX.

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